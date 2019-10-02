نجم الأهلي يصطدم بالمنتخب المصري الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى.

ووفقا للقرعة، فأن هناك مواحهة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره المنتخب المالي، وسيواجه لاعب النادى الأهلي المالي اليو ديانج والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف النادى الأهلي، منتخب مصر الأولمبي والذى يقوده شوقي غريب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويعد اليو ديانج أحد العناصر الأساسيه فى منتخب مالي الأولمبي والذى دفع النادى الأهلي للتعاقد معه بسبب خبراته مع المنتخب وخلال مسيرته بالدوري الجزائري.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.