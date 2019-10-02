كيف تكتشف الفيديو المفبرك؟.. خبير أمن المعلومات يجيب

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كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، عن طرق صناعة قائمة الأكثر تداول الوهمية وشراء الإعجابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم استخدام الحسابات الوهمية.



وقال "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إن الفيس بوك حقق 5 مليارات دولار العام الماضي من منصات الإعلانات فقط، مشيرا إلى أن مكاسب "الفيس بوك"، و"الواتس أب" تأتي من المعلومات.



وتابع: "الواتس آب" تم بيعه بمبلغ يقدر بـ16 مليار دولار لشركة "فيس بوك"، رغم أنه لا يوجد لديه إعلانات أو اشتراكات؛ ولكن لديه معلومات لـ16 مليار شخص حول العالم.



وأوضح أن المعلومات تترجم للأموال عن طريق تحليل المعلومة ومعرفة ما يريده الشخص ثم صناعة إعلانات عليه"، معلقًا: "كل ما هو متصل بالإنترنت مكشوف ومعروف والشركات معظمها تابعة لأمريكا".



وأكمل خبير أمن المعلومات: "أجهزة المخابرات تحصل على معلومات الدول من مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تستخدم هذه معلومات كورقة ضغط على دولة معينة، وهو ما حدث في الثورات العربية ومنهم مصر".



وعن معرفة كيفية اكتشاف الفيديو المفبرك قال: "أولا يجب أن نعلم جيدا طبيعة الفيديو وهل هذا الفيديو جديد أم قديم"، موضحا أن المواطن عليه أن يعلم مصدر الفيديو أو الصورة أو الخبر، وبعد ذلك نبحث عن المواطنين المعلقين على الموضوع فضلًا عن معرفة تاريخ إنشاء الحساب الذي نشر الفيديو، وذلك عن طريق النزول لآخر الحساب"، مطالبا بتجاهل فيديوهات الجماعة الإرهابية وعدم التعليق عليه.