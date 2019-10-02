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نيفين جامع: السيسي وجه برصد 350 مليون جنيه لدعم الحرف التراثية والتقليدية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:25 م
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نيفين جامع: السيسي وجه برصد 350 مليون جنيه لدعم الحرف التراثية والتقليدية
الدكتورة نيفين جامع
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داليا الحسين
 
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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشاركين في "معرض "تراثنا" أعربوا عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمعرض، مشيرة إلى أن انطباع الجميع كان إيجابيا.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي كان حريصًا على سماع مشكلات والتحديات التي تواجه العارضين، معلقة: "الرئيس كان بيكلم الناس كلها.. وهما كان كل طلباتهم سعداء بحضور الرئيس السيسي".

وأشارت إلى أن المشاركين في معرض "تراثنا" طالبوا بتكثيف تنظيم المعارض للتسويق لمنتجاتهم، لأن معظمهم من أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومعظمهم من الجمعيات التي تعمل على تشغيل أكثر من أسرة من منازلهم، موضحة أن هناك جمعية منهم تشغل نحو 200 أسرة من منازلهم.

ولفتت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المنتجات في معرض "تراثنا" متميزة للغاية؛ لذلك وجه الرئيس السيسي برصد 350 مليون جنيه لدعم الحرف التراثية والتقليدية وجزء يتم تخصيصه لدعم المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع صندوق مصر، متابعة: "هناك توجيهات لفتح معارض في الخارج والاهتمام بالداخل".

وتابعت "جامع": "القرض المخصص لشمال سيناء سيكون بدون فوائد؛ نظرا لأن منتجاتهم متميزة للغاية ومطورة"، لافتة إلى أن أصحاب هذه الحرف يوفر لهم الجهاز التدريب اللازم لرفع مستوى المنتجات.

وكشفت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرئيس السيسي وجه بتنظيم معرض "تراثنا" 3 مرات في العام لتسويق منتجات أصحاب المشروعا، مضيفة: "المعرض يشمل 500 عارض.. والدخول بالمجان من 10 صباحا إلى 10 مساءً ومستمر حتى 6 أكتوبر".
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