"التموين" تزف بشري سارة عن توافر السلع.. تعرف على أسعارها
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:14 م
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الفجر الاقتصادي
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اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الهامة فى مصر من اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز والقمح والتى تكفي لمدة تتراوح من شهرين ونصف إلي 31 شهر.
لتصبح كالتالي:
الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن يكفي 2.5 شهر .
الاحتياطى الاستراتيجي من اللحوم الحية يكفي 31 شهر .
الاحتياطى الاستراتيجي من الزيت يكفي 3.3 شهر .
الاحتياطى الاسترايجيى من الأرز يكفي 3.7 شهر .
الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر .
الاحتياطى الاستراتيجي من القمح 4.7 شهر .
وتستعرض الفجر أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى
اسعار الخضروات والفاكهة
تبيع المجمعات الاستهلاكيات منتجات الصوب الزراعية من خضراوات والفاكهة وغيرها من المنتجات بأسعار إقل من الأسواق بنسبة من 25 إلى 30%، ووجدت "الفجر" أنها تعرض الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو الخيار 6.5 جنيه، الفلفل الرومى 5.75 جنيه، الجزر بـ7.5 جنيه، الباذنجان الرومى 3.75 جنيه، الكوسة 7.75 جنيه، الليمون 11جنيهًا، والبصل 4 جنيهات، البطاطس 6.50 جنيه، التين 15 جنيها للكيلو، التفاح المستورد من 22 إلى 25 جنيها، البطيخ 7 جنيهات للكيلو والكانتلوب 7.5 للكيلو، العنب الأحمر الفاخر 12 جنيها للكيلو، البلح الرملى 12 جنيها للكيلو، الجوافة 10 جنيهات، الكمثرى 12.5 جنيه للكيلو، المانجو تبدأ من 12 وحتى 25 جنيها للكيلو.
اسعار الأسماك
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح مؤخرًا بطرح كميات كبيرة من الأسماك بأنوعها بأسعار تقل بنحو 50 % عن الأسواق، ليتم عرض البوري ذو جودة عالية من المحيط الإطلسي بسعر 35 جنيه للكيلو، أسماك البلطى من أسوان بسعر 21 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، سعر كيلو الماكريل 25 جنيها، كيلو المكرونة سعر 30 جنيه.
اسعار اللحوم
تطرح وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم المختلفة تبدء من اللحوم السوداني بسعر 85 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلية سعر110 جنيه، كيلو الضأن السوداني المبرده بسعر 95 جنيه، وسجل سعر الكيلو 37 جنيه.
اسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز الأبيض المستورد بسعر 9 جنيهات، السكر 9.5 جنيه، الزيت الخليط بسعر 20 جنيه.
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