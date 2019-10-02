ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. حجب قنوات بانوراما بسبب تلاعبها بالتردد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:16 م
Advertisements
عاجل.. حجب قنوات بانوراما بسبب تلاعبها بالتردد
قنوات بانوراما
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر؛ وذلك بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربع، ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية، ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس، بحضور الممثل القانوني لبانوراما، وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع؛ للتهرب من المسؤولية القانونية.

كما خالفت بانوراما، المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية، تخاطب المرضى والأطفال، بشكل يمثل خداعًا وتضليلًا للمشاهدين، ويُعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قنوات بانوراما حجب بانوراما بانوراما الفجر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
1
x
17:30
2
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status