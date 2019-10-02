عاجل.. حجب قنوات بانوراما بسبب تلاعبها بالتردد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:16 م
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ميسون أبو الحسن
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر؛ وذلك بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربع، ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية، ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.
وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس، بحضور الممثل القانوني لبانوراما، وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع؛ للتهرب من المسؤولية القانونية.
كما خالفت بانوراما، المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية، تخاطب المرضى والأطفال، بشكل يمثل خداعًا وتضليلًا للمشاهدين، ويُعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.
وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس، بحضور الممثل القانوني لبانوراما، وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع؛ للتهرب من المسؤولية القانونية.
كما خالفت بانوراما، المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية، تخاطب المرضى والأطفال، بشكل يمثل خداعًا وتضليلًا للمشاهدين، ويُعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.
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