بيان من "الأرصاد" بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف فيه عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، إنه سيسود غدًا طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل.



وأضافت "الأرصاد"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إلى أن الرياح أغبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.



ومن جانبه الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضح هناك استقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع الجاري، متوقعًا أن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين على كافة أنحاء الجمهورية بما لا يعيق ممارسة كافة الأنشطة الحياتية، مشددًا على أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء جاهزين لاستقبال المواطنين في إجازه نهاية الأسبوع "الويك إند"، والأجواء مواتية جدًا للاستمتاع بها.



وأشار "عطا"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن هناك ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة مما يؤدي لظهور الشبورة المائية الكثيفة خاصة علي السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.



وطالب قائدي السيارات بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الشبورة المائية، مشيرًا إلى أن حالة البحرين الأبيض والمتوسط مواتية جدًا لممارسة كافة الانشطة البحرية، موضحًا أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يصل من متر إلى متر ونصف، وفي البحر الاحمر يصل ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، مما يؤكد استقرار الأحوال الجوية بنسب كبيرة.