سعيدو سينبوري يسجل ثنائية للمصري في شباك الإسماعيلي من ركلتي جزاء 2-0(فيديو)





وأحرز سيمبوري هدفي المصري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17و31 لتصبح النتيجة 2-0.

نجح سعيدو سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي في تسجيل هدفين لفريقه، بشباك الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.