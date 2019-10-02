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سعيدو سينبوري يسجل ثنائية للمصري في شباك الإسماعيلي من ركلتي جزاء 2-0(فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:06 م
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سعيدو سينبوري يسجل ثنائية للمصري في شباك الإسماعيلي من ركلتي جزاء 2-0(فيديو)
سعيدو سينبوري
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الفجر الرياضي
 
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نجح سعيدو سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي في تسجيل هدفين لفريقه، بشباك الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وأحرز سيمبوري هدفي المصري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17و31 لتصبح النتيجة 2-0.
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