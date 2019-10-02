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صندوق "هدف": 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من فرص "تمهير"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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صندوق هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من فرص تمهير
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الفجر السعودي
 
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن أن عشرة آلاف و30 خريجًا وخريجة من حملة البكالوريوس فأعلى، استفادوا من الفرص التدريبية المعروضة عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، من قبل ألف و988 منشأة مشاركة في البرنامج.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج تمهير، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل بالتدريب بمواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم؛ حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريًّا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، فضلًا عن شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج تمهير أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر ستة أشهر، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.


ويأتي برنامج تمهير إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.


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