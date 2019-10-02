تونس تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني للفترة النيابية 2022/2019

فازت تونس بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للفترة النيابية 2019-2022 في الانتخابات التي جرت خلال الدورة الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر2019 في مونتريال بكندا.

وتحصلت تونس على 153 صوتا من مجموع 177 صوت أي بنسبة 86 بالمائة لتتصدر بذلك المجموعة العربية والإفريقية في الفئة الثالثة الخاصة بالدول التي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية بالعالم، واوضح بلاغ أصدرته وزارة النقل، الاربعاء.

علما أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة عضو بالمنظمة وينقسم إلى ثلاث فئات وهي الدول التي تحظى بأهمية رئيسية في مجال النقل الجوي الدولي (11 دولة) والدول التي تقدم أكبر مساهمة في توفير التسهيلات لأغراض الملاحة الجوية المدنية على المستوى الدولي (12 دولة) والفئة الثالثة التي تمثل الدول التي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية بالعالم في المجلس، وتضم 13 دولة.

وقد تأسست منظمة الطيران المدنى الدولي منذ سنة 1944 وهي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تطوير منظومة النقل الجوي وضمان أمنها وسلامتها ونموها وتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها. وقد انضمت تونس لمنظمة الطيران المدني الدولي منذ سنة 1959.