إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما الحقيقة؟
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:10 م
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الفجر الرياضي
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يخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسباني لإقالة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق لسوء النتائج وكان أخرها التعادل على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية،
أن بيريز استقر على بديل زيدان إذا لم تتحسن نتائج الريال حيث دخل في مفاوضات مع البرتغالى
جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، والذى أبدى مرونة شديدة
في التفاوض، وأكد رغبته في العودة مرة أخرى لتدريب الميرنجى.
وبدأ مورينيو يستعد للعودة مرة أخرى إلى مجال
التدريب من خلال الاستعداد البدني حيث نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، صورًا للمدير
الفنى البرتغالى، وهو يخوض تدريبات بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.
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