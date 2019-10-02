ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:10 م
Advertisements
إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما الحقيقة؟
زيدان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسباني لإقالة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق لسوء النتائج وكان أخرها التعادل على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن بيريز استقر على بديل زيدان إذا لم تتحسن نتائج الريال حيث دخل في مفاوضات مع البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، والذى أبدى مرونة شديدة في التفاوض، وأكد رغبته في العودة مرة أخرى لتدريب الميرنجى.

 

وبدأ مورينيو يستعد للعودة مرة أخرى إلى مجال التدريب من خلال الاستعداد البدني حيث نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، صورًا للمدير الفنى البرتغالى، وهو يخوض تدريبات بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد اليوم ريال مدريد اقالة زيدان اخبار ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
2
x
12:30
0
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
2
x
02:30
0
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status