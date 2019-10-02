"طلب غريب" سر خناقة ميسي وجريزمان في برشلونة

كشفت تقارير إيطالية عن سر توتر العلاقثة بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان منذ التعاقد معه من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن السبب الرئيسي في الأزمة هو طلب جريزمان اللعب في مركز الجناح الأيمن الذي يشغله ليونيل ميسي.





وأشارت إلى أن جريزمان ليس سعيداً بالتواجد يسار هجوم برشلونة في اللقاءات الأخيرة رغم غياب ميسي للإصابة وطلب من مدربه تغيير مركزه.





وأضاف التقرير أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة يدرك استحالة نقل جريزمان للجناح الأيمن الذي يحتله ميسي

وتنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب كامب نوالجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية بتعليق الجزائري حفيظ دراجي

برشلونة يغير اسم ليونيل ميسي

غير نادي برشلونة الإسباني اسم قائده ونجمه ليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها لمواجهة إنتر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر قائمته للمباراة، وبدلاً من كتابة ليونيل ميسي بجوار الرقم عشرة واستخدم مصطلح The Goat للإشارة للاعب الأفضل في العالم والتاريخ وسط منافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو.

قائمة برشلونة ضد إنتر ميلان

1. Ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Todibo

8. Arthur

9. Suárez

10. The Goat

11. O. Dembélé

13. Neto

15. Lenglet

16. M. Wague

17. Griezmann

19. Aleñá

20. S. Roberto

21. F. De Jong

22. Vidal

24. Junior

27. C. Pérez

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: جونيور فيربو - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج – آرثر ميليو

خط الهجوم: جريزمان - لويس سواريز - لوكاس بيريز

تشكيل إنتر المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرنيار - دي فريج – جودين

خط الوسط: أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز - لاوتارو مارتينيز