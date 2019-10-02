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"التربية والتعليم" تفتح باب التحويل لطلاب مدارس المتفوقين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:13 م
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التربية والتعليم تفتح باب التحويل لطلاب مدارس المتفوقين
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ريم محمود
 
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، عن فتح باب التحويلات بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، نظرًا لوجود عدة التماسات بشأن قبول تحويل طلاب الصف الأول الثانوي والتي ترتبط بعضها بحالات صحية وغيرها من الحالات المعروضة، وعدم إثقال أولياء الأمور بأية أعباء معنوية أو مادية نتيجة بُعد أبنائهم عن محال إقامتهم للاستفادة بهذا النظام التعليمي المتميز.

وأوضحت الوزارة، أن فتح باب التحويلات يبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 3/10/2019 حتى الثلاثاء 8/10/2019، على أن يتقدم الطالب بطلب تحويله بالمدرسة المقيد بها وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن معايير التحويل تأخذ في الاعتبار مجموع درجات الطالب في اختبار القبول بالمدارس، وبما لا يخل بالمراكز القانونية التي اكتسبها الطلاب في التنسيق السابق الذي أقامته الوزارة.

وأعلنت، عن أن المدارس المتاحة هي: مدرسة المتفوقين (STEM) بمدينة السادس من أكتوبر (بنين فقط)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالعبور (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالشرقية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالغربية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالإسماعيلية (بنين وبنات).
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المزيد عن: مدارس المتفوقين التعليم التربية والتعليم التحويل لطلاب مدارس المتفوقين
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