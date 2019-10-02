زيدان يستفز جمهور ريال مدريد

استفز زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني جماهير فريقه عقب التعادل 2-2 مع كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفض زيدان إلقاء اللوم على حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بدعوى أنه ليس السبب في تعثر الريال ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أنه لا يمكن إلقاء اللوم عليه وحده وذلك على خلاف رأي جماهير النادي الملكي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "لا أريد أن أتحدث عن المنافس بشكلٍ سيء، لكن لو قمنا بالضغط عليهم طوال المباراة كما فعلنا في الشوط الثاني كانوا سيخرجون من المباراة.. أريد أن أنسى الشوط الأول ليسقط من حساباتي".

وعن مستوى تيبو كورتوا قال زيدان: "أنا لست قلقاً على أي شيء، كل ما نحتاجه أن نحاول تقديم أفضل ما لدينا، وهو بدوره يحاول تقديم أفضل ما لديه لا يمكننا إلقاء اللوم على كورتوا، لكننا جميعاً الملامين، وأنا أول من يجب لومه".

زيدان يتوعد نجوم ريال مدريد

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يفضل تذكر الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "علينا نسيان الشوط الأول بأي شكل فالأهم هو ما قمنا به في الشوط الثاني ولكن يجب أن يكون هناك رد فعل بالنسبة لما حدث في الشوط الأول وهذا ما سوف نقوم به".

وأوضح زيدان أن لاعبي ريال مدريد قدموا أداء سيئا في الشوط الأول وتركوا كل الأمور لكلوب بروج للتحكم بها لكنهم انتفضوا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل المثير.

وأضاف زيدان: المنافس بإمكانه وضعك في مأزق، كنا نعرف أن اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون في الهجوم يتمتعون بسرعة كبيرة والأزمة هي عندما يسجلون هدفا يتطور أداؤهم.. هذه هي كرة القدم".

وتابع زيدان: "علينا أن نتحلى بالتركيز من الدقيقة الأولى ونلعب بنفس روح الشوط الثاني أمام كلوب بروج باستمرار".

ضربة قاضية لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة ناتشو فيرناديز في الرباط الداخلي للركبة اليمنى بعد لقاء كلوب بروج البلجيكي الذي انتهى بالتعادل 2-2 ي الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

ومن المنتظر أن يغيب ناتشو عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن إصابته هي التواء في الركبة.

وخرج ناتشو بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج ليحل بدلا منه البرازيلي مارسيلو ، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.