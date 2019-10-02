الحكومة التركية تصدم المواطنين بأسعار الكهرباء

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أثارت الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في تركيا للمرة الثانية على التوالي في ثلاثة أشهر غضب المواطنين.



واعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK) رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 14.9%، مع العلم أن الأسعار شهدت زيادة مساوية في يوليو.



وبعد الزيادة الجديدة، سيدفع المستخدمون ابتداءً من أكتوبر TRY71.22 (حوالي 14 دولارًا أمريكيًا) مقابل 100 كيلو وات ساعة.



وقال EPDK، في بيان أن العامل الرئيسي لزيادة الأسعار يتمثل في تغيير شركة توزيع الكهرباء لأسعار الجملة مع تكلفة وحدة الكهرباء التي تصل إلى 35 كورس.



وتسببت هذه الخطوة الجديدة في انتقادات حادة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن غضبهم إزاء غضبهم من ارتفاع أسعار الطاقة الذي سيزيد من أعباء الأسر التركية.



وفي وقت سابق، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرًا يشير إلى أن أسعار الكهرباء في تركيا ارتفعت بنسبة 307 في المئة منذ عام 2003، وعندما أصبحت حكومة حزب العدالة والتنمية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وفي أغسطس الماضي، فرضت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمرة الرابعة في أقل من عام بنسبة 15% للمنازل و14% للاستخدام الصناعي.



وانتقد الاقتصاديون خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، مضيفين أن الأهداف الثلاثة التي أعلنها وزير المالية التركي بيرت البيرق "غير واقعية".



وحدد البيرق يوم الاثنين أهداف تركيا في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يغطي فترة 2020-2022.



وذكر أنهم خفضوا توقعات التضخم في نهاية هذا العام إلى 12%، من توقعات العام الحالي البالغة 15.1%، و8.5% لعام 2020، 6% في عام 2021، و4.9% في عام 2022.



وقال محافظ البنك المركزي التركي السابق دورموس يلماز إن تقديرات العجز في الموازنة في الفترة 2020-2022 البالغة 2.9 و2.5 و1.5%، وتستند إلى تحصيل الضرائب، والتي بدورها سيتم توفيرها بنمو متوقع قدره 5% في السنوات الثلاث المقبلة.

