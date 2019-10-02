عاجل.. بشرى سارة من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن خدمات المحمول

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر اغسطس الماضي لما يقرب من ٢٢٠٠٠ كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.





ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.





وأوضح التقرير تحسن جميع شركات المحمول في قياسات شهر أغسطس عن شهر يوليو





نتائج تقييم الخدمات الصوتية في أغسطس ما يلي: -





- انخفض عدد المناطق الإجمالية التحاسبيه لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (٧) مناطق (٢٤ منطقة تفصيلية) في شهر يوليو الي عدد (6) مناطق (١٧ منطقة تفصيلية )في شهر اغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (٤٥منطقة تفصيلية)الي (22) منطقة (٣٧ منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانح انخفض العدد من (٣٠) منطقة (٤٦ منطقة تفصيلية) الى (٢٢) منطقة( ٣٩ )ويوضح الرسم البياني التالي تحسن نتائج قياسات جودة خدمة المحمول.





- بالنسبة لشركة we لم يحدث تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية





- تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we ، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج.





- تحسن مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات.





فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم انحاء الجمهورية.





وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.





ولمزيد من التفاصيل حول تقرير جودة الخدمة يمكنكم زيارة الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات tra.gov.eg والذي يقدم خريطة توضيحية على مستوى الجمهورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.







