يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 ، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.315 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.034 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.753 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.876 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر





عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 47.75$ 5.753 سعر الذهب عيار 22 43.77$ 5.273 اسعار الذهب عيار 21 41.78$ 5.034 اسعار الذهب عيار 18 35.81$ 4.315 سعر الذهب عيار 14 27.86$ 3.356 سعر الذهب عيار 12 23.88$ 2.876 اسعار أوقية الذهب 1.485$ 178.910 اسعار جنيه الذهب 334.27$ 40.270 اسعار كيلو الذهب 47.752$ 5.752.742

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة

في السوق الجزائري.





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

اليوم عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 1 أكتوبر 3.388 4.299 5.015 5.731 30 سبتمبر 3.388 4.283 5.997 5.710 29 سبتمبر 3.401 4.356 5.082 5.808 28 سبتمبر 3.396 4.356 5.082 5.808 27 سبتمبر 3.459 4.356 5.082 5.808