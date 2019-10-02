اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 ، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.315 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.034 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.753 بـ دينار جزائري .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.876 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.75$
|
5.753
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.77$
|
5.273
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.78$
|
5.034
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.81$
|
4.315
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.86$
|
3.356
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.88$
|
2.876
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.485$
|
178.910
|
اسعار جنيه الذهب
|
334.27$
|
40.270
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.752$
|
5.752.742
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة
في السوق الجزائري.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
1 أكتوبر
|
3.388
|
4.299
|
5.015
|
5.731
|
30 سبتمبر
|
3.388
|
4.283
|
5.997
|
5.710
|
29 سبتمبر
|
3.401
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
28 سبتمبر
|
3.396
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
27 سبتمبر
|
3.459
|
4.356
|
5.082
|
5.808
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية
- اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 "تتراجع" في الكويت
- اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"
- اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الكويت.."مفاجأة جديدة "
- اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات"مفاجأة جديدة "
- اسعارالذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في الكويت
- اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في الكويت
- اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت