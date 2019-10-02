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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:37 م
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم  الأربعاء 2_10_2019 ،  في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.315 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.034 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.753 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.876 بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019  في الجزائر


عيار الذهب

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

 اسعار الذهب عيار 24

47.75$

5.753

سعر الذهب عيار 22

43.77$

5.273

اسعار الذهب عيار 21

41.78$

5.034

اسعار الذهب عيار 18

35.81$

4.315

سعر الذهب عيار 14

27.86$

3.356

سعر الذهب عيار 12

23.88$

2.876

اسعار أوقية الذهب

1.485$

178.910

اسعار جنيه الذهب

334.27$

40.270

اسعار كيلو الذهب

47.752$

5.752.742

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة

 في السوق الجزائري.


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة  في الجزائر

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

1 أكتوبر

3.388

4.299

5.015

5.731

30 سبتمبر

3.388

4.283

5.997

5.710

29 سبتمبر

3.401

4.356

5.082

5.808

28 سبتمبر

3.396

4.356

5.082

5.808

27 سبتمبر

3.459

4.356

5.082

5.808

 

اسعار الذهب اليوم  في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية

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