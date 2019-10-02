اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.90دينار، والذهب "عيار21"، 12.72دينار، وسعر "عيار 24" 14.54 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.27 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.73$
|
14.54
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.75$
|
13.33
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.75$
|
12.72
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.10$
|
10.90
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.08$
|
8.48
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.07$
|
7.27
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.497$
|
452.15
|
اسعار أوقية الذهب
|
336.93$
|
101.77
|
اسعار جنيه
الذهب
|
48.132$
|
14.539
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
اليوم
|
10.89
|
12.70
|
14.52
|
1 أكتوبر
|
10.82
|
12.62
|
14.42
|
30 سبتمبر
|
10.98
|
12.81
|
14.64
|
29 سبتمبر
|
10.98
|
12.81
|
14.64
|
28 سبتمبر
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