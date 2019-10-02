يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.90 دينار، والذهب "عيار21"، 12.72 دينار، وسعر "عيار 24" 14.54 دينار.









وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.27 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم اليوم الأربعاء 2-10-2019 في الكويت

دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 47.73$ 14.54 اسعار الذهب عيار 24 43.75$ 13.33 سعر الذهب عيار 22 41.75$ 12.72 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 10.90 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 8.48 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 7.27 سعر الذهب عيار 12 1.497$ 452.15 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 101.77 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 14.539 اسعار كيلو الذهب



ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق االكويتي .





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت



