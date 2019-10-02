الرئيس الأوكراني السابق يناقش الاستثمارات مع محامي ترامب





وأضاف بوروشينكو إن أوكرانيا لم تتلق أي ضمانات بأنها ستستعيد السيطرة على كل حدودها مع روسيا، ولكنها بدلًا من ذلك التزمت بإجراء انتخابات محلية في منطقة لا تسيطر عليها.



أشاد زيلينسكي بالاتفاقات يوم الثلاثاء كخطوة رئيسية نحو حل النزاع المستمر منذ خمس سنوات بين الانفصاليين والقوات الحكومية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13000 شخص منذ عام 2014. وأصر على أن الانتخابات في شرق أوكرانيا لن تجرى إلا بعد استعادة أوكرانيا سيطرتها على الحدود.



قال الرئيس الأوكراني السابق، إنه ناقش الاستثمارات مع محامي الرئيس دونالد ترامب، رودي جولياني، في عام 2017، لكنه لم يناقش أبدًا الشركات الأوكرانية مع أي مسؤول أمريكي.وأوضح الرئيس السابق بترو بوروشينكو، وهو الآن عضو في البرلمان الأوكراني، للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالتأكيد لا نريد المشاركة في العملية السياسية داخل الولايات المتحدة".وأكد بوروشينكو، أنه التقى بجولياني عام 2017 "كصديق لأوكرانيا" وناقشوا "الدعم السياسي والاستثمار" ولكن لم يناقشوا اي شيء آخر. واضاف بوروشينكو إنه لم يتحدث أبدًا عن أي "شركات تجارية" مع ترامب، تو الرئيس السابق باراك أوباما أو المرشح الديمقراطي للرئاسة الحالي جو بايدن.يريد جولياني من أوكرانيا التحقيق مع بايدن، الذي عمل ابنه هانتر في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريسا.وفي وقت سابق، تهم الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، الحكومة الحالية بخيانة مصالح البلاد من خلال توقيع اتفاقات مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.صرح بوروشينكو، الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا العام بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين اليوم الأربعاء أن الاتفاق مع الانفصاليين هو ما تريده روسيا.