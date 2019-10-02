ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يعيد صالح جمعة ويعالج أزمة الأحمال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
الأهلي يعيد صالح جمعة ويعالج أزمة الأحمال
صالح جمعة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


وقاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي مران اللاعبين الغائبين، ثم خاضوا بعد ذلك تقسيمة قوية:


وشارك في التقسيمة كل من محمد محمود وصالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير وعربي بدر وعمار حمدي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ.


وفي سياق أخر عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.


واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي الاهلي صالح جمعة الدوري المصري الاهلي والانتاج الاهلي اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status