الأهلي يعيد صالح جمعة ويعالج أزمة الأحمال

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.









وقاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي مران اللاعبين الغائبين، ثم خاضوا بعد ذلك تقسيمة قوية:









وشارك في التقسيمة كل من محمد محمود وصالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير وعربي بدر وعمار حمدي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ.









وفي سياق أخر عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.









واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.



