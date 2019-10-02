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خبر سعيد للأهلي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
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خبر سعيد للأهلي
محمود متولي
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علي نبوي
 
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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمود متولي مدافع الفريق الأحمر والذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية بدأت في التحسن.


وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، ويغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف.


وقال الجهاز الطبي إنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.


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