والدة آيتن عامر تخضع لإجراء عملية جراحية.. تعرف على التفاصيل

وظهرت في الصورة وهي برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر، وزوجها محمد عز العرب، وعلقت على الصورة قائلة: "ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقت، وهتعمل عملية تانية كمان ١٠أيام، من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة، اللهم ما تعجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لايعجزك شئ، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وارزقها الشفاء العاجل".



وتلقت "آيتن" العديد من التعليقات من الفنانين متمنين لوالدتها الشفاء، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف، التي علقت على الصورة قائلة: "ربنا يقومها بألف سلامة"، وقال الشاعر تامر حسين: "ربنا يعافيها وتقوم بألف سلامة".



يذكر أن آيتن، شاركت فى الماراثون الرمضاني الماضي بثلاث مسلسلات "شقة فيصل"، "طلقة حظ "، "ابن أصول" وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



وصرحت آيتن مؤخرا عند حلولها كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة القديرة إسعاد يونس :إنها كانت سعيدة الحظ لإذاعة أكثر من عمل لها خلال الموسم الرمضانى الماضي، وكان من أقرب هذه الأعمال لقلبها مسلسل "شقة فيصل"، وأضافت أنها تراعي في اختيار أدوارها التنوع بين الأدوار والشخصيات التى قدمتها من قبل ،كما قالت أيضا :" أنا وأختي وفاء نرفض الكثير من الأعمال التي تهدف للربح أكثر من إعلاء القيم والأخلاق والمبادئ، فهدفنا القيم والمبادئ لا الفلوس".



تعاون آيتن مع شقيقتها وفاء عامر في الطوفان

يذكر أن آيتن ووفاء تعاونا معا فى مسلسل الطوفان، وهو من تأليف وائل حمدي، محمد رجاء، إخراج خيري بشارة، وبطولةماجد المصري، وفاء عامر، عبير صبري، فتحي عبد الوهاب،أحمد زاهر، روجينا، ايتن عامر.



غضب آيتن من والد الطفلة الفلسطينية

انتشر مؤخرا فيديو لأب فلسطينى يقوم بضرب ابنته بقسوة ، وآثار ذلك الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي،ونشرت آيتن تغريدة من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر "علقت فيها قائلة :"إن يكون ليك طفل دى نعمة كبيرة أوى ورزق عظيم من ربنا بس للأسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء وأمهات مش مقدرين النعمة دى بدعى من ربنا ميكتبش الرزق ده لأى حد مش هيصونه وحسبي الله ونعم الوكيل ربنا منتقم جبار".



يشار إلى أن أيتن شاركت في الماراثون الرمضانى الماضى بثلاث مسلسلات وهما "ابن أصول"، "شقة فيصل"، "طلقة حظ"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.



مشاركة وفاء فى دراما رمضان

يذكر أن وفاء عامر شاركت فى الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "حكايتي"، و حققت من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد بدير، أحمد صلاح حسنى، إدوارد، جمال سليمان،ﺇﺧﺮاﺝأحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد عبدالمعطي.



وانتهت وفاء عامر من تصوير مسلسل "السر" منذ أكثر من عام، وهو ينتمى إلى نوعية الدراما المطولة ذات ال 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة وهو بطولة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لوالدتها من المستشفى، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،