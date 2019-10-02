الأهلي يعلن موعد عودة كريم نيدفيد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
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علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان نيدفيد قد تعرض للإصابة في الركبة خلال شهر إبريل الماضي ليجري عملية جراحية في ألمانيا ويغيب عن المباريات منذ هذه الفترة.
وقال عبد الحفيظ إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.
وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري.
وكان نيدفيد قد تعرض للإصابة في الركبة خلال شهر إبريل الماضي ليجري عملية جراحية في ألمانيا ويغيب عن المباريات منذ هذه الفترة.
وقال عبد الحفيظ إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.
وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري.
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