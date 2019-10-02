ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يعلن موعد عودة كريم نيدفيد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
Advertisements
الأهلي يعلن موعد عودة كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية.


وكان نيدفيد قد تعرض للإصابة في الركبة خلال شهر إبريل الماضي ليجري عملية جراحية في ألمانيا ويغيب عن المباريات منذ هذه الفترة.


وقال عبد الحفيظ إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.


وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: كريم نيدفيد الاهلي اصابة كريم نيدفيد اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status