وزير الإسكان: تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر ضمن مدن الجيل الرابع باستثمارات 11 مليار جنيه





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفذ حالياً 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10 % من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً، موضحاً أن إجمالى المشروعات الاستثمارية فى مجالات الإسكان والمياه والصرف بتلك المدن حتى الآن 11 مليار جنيه.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.





وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكي الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.







