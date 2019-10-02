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الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يزوران بلدة في جنوب إفريقيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
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الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يزوران بلدة في جنوب إفريقيا
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قام الامير هاري وزوجته ميجان بجولة في بلدة جوهانسبرج اليوم الاربعاء قبل لقاء الرئيس "سيريل رامافوسا" وأرملة "نيلسون مانديلا" في يوم أخير مزدحم بجولتهما في جنوب افريقيا.

وظل دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرشي البالغ من العمر أربعة أشهر في المنطقة منذ ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وهما أول جولة خارجية لهما كعائلة.

ومن المقرر أن يجتمعوا مع الشباب ورجال الأعمال في البلدة ويزورون مبادرات لمعالجة البطالة، وصل معدل البطالة في جنوب إفريقيا إلى أعلى مستوى خلال 11 عامًا هذا العام.

وبعد ذلك، سيجتمع الزوجان مع "جراسا ماشيل" أرملة الرئيس الراحل "نيلسون مانديلا"، والدوق، حفيد الملكة إليزابيث والسادس في خط العرش، قد قابلها آخر مرة في عام 2015.

ويزور هاري جنوب إفريقيا منذ عقدين لقضاء العطلات وأعمال الحفظ، كما ذهب إلى بوتسوانا وأنجولا وملاوي خلال هذه الرحلة.

وفي تلك المحطة الفردية، ناشد اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن المناخ والبيئة، واستعاد خطى والدته في حقل ألغام سابق في أنجولا. وركزت ارتباطات ميجان الخاصة إلى حد كبير على حقوق المرأة.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، سيحضر الزوجان حفل استقبال للاحتفال بالعلاقة التجارية بين بريطانيا وجنوب أفريقيا. ثم يلتقيان مع رامافوسا وزوجته تشيبو موتسيبي قبل العودة إلى المنزل في المساء.

وقالت هاري يوم الثلاثاء أن ميجان بدأت إجراءات قانونية ضد إحدى الصحف البريطانية، وهي صحيفة "ميل" يوم الأحد، بسبب نشر خطاب خاص قال محاموه إنه "غير قانوني".
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