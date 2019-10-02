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"برق ورعد وسيول".. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
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برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
حالة الطقس في مصر
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الفجر
 
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سكون وهدوء يسود محافظات جمهورية مصر العربية، بالتزامن من بدء فصل الشتاء، وسط حالة من الانتظار بين المواطنين خاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، إلى تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة كافة الكواليس التي يدور حولها طقس هذا العام.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
الأرصاد الجوية: "مفيش أمطار" والطقس مستقر
خبراء الأرصاد الجوية، تنفي ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أمطار تصل لـ"السيول" مع احتمالية وجود رعد وبرق في أوقات معينة خلال شهر أكتوبر الجاري، وأشار خبراء الطقس إلى أنه لا صحة لما يتردد على صفحات "السوشيال ميديا"، وأنه على المواطنين وكافة المهتمين بشؤون الطقس بمتابعة الجهات الرسمية المختصة في ذلك وهي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولا أساس لصحة ما يشاع وينشر، ويشهد الطقس حالة من الاستقرار، وفي حالة وجود أي طوارئ يتم إخطار المواطنين من خلال النشرات المسموعة والمقروءة وعلى الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
الأرصاد: استقرار حالة الطقس في كافة المحافظات
"استقرار حالة الطقس في كافة المحافظات، ودرجات الحرارة تظهر في معدلاتها الطبيعية".. هكذا أكد الكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
خبير في الطقس: السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة
وعن موعد سقوط الأمطار، قال خبير الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، ليبدأ موسم سقوط الأمطار الخريفية، موضحًا أنه لا يوجد أي تغييرات جوهرية في حكالة الطقس.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في مدن ومحافظات مصر
وعن طقس الثلاثة أيام المقبلة (72 ساعة المقبلة)، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة في الصعيد
"طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا، مائل للبروة في منتصف الليل"، هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء.


الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على السواحل الغربية
وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن السحب المتو سطة تظهر على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر:
وعن درجات الحرارة، ستكون من 30 إلى 23 على السواحل الشمالية، والقاهرة 32 إلى 22، وشمال الصعيد 34 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 إلى 25.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
حالة الطقس غدا الخميس في مصر
وعن طقس غدا الخميس، أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سيكون مائل للحرارة على شمال البلا، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للبرودة في منتصف الليل، شديد الحرارة نهارا.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15

درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات مصر
وعن درجات الحرارة، ستكون من 33 إلى 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 34 إلى 22، وشمال الصعيد 34 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 إلى 25، وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
حالة الطقس الجمعة في مصر
وعن حالة الطقس المتوقعة الجمعة المقبل، أوضحت الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه سيكون مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على محافظات الصعيد، لطيف ليلًا.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل في مدن ومحافظات مصر
وعن درجات الحرارة المتوقعة، ستكون من33 إلى 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 33 إلى 22، وشمال الصعيد 36 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 إلى 25 درجة، وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
نصائح وتحذيرات من الأرصا الجوية لـ المواطنين: احترسوا من الشبورة المائية
تحذيرات ورسائل عديدة توجهها هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الشبورة المائية التي تظهر بكثافة في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن السحب المتوسطة والمنخفضة تظهر على السواحل الشمالية والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتقل الرؤية في الصباح الباكر، مطالبة المواطنين وقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر والحفاظ على السرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور حفاظًا على سلامتهم.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
حالة الطقس اليوم في مصر
وعن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة منتصف الليل.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
الأرصاد: الرؤية تقل صباحا بسبب الشبورة المائية
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر:

اسم المحافظة / المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2232
شبين الكوم2231
طنطا2331
دمنهور2330
الإسكندرية2430
بلطيم2229
مطروح2030
السلوم2031
سيوة1933
بورسعيد2430
دمياط2429
الزقازيق2332
الإسماعيلية2032
السويس2232
العريش2030
رفح2029
رأس سدر2229
نخل1631
نويبع2632
طابا2130
كاترين1528
الطور2531
شرم الشيخ2634
الغردقة2433
مرسى علم2632
الفيوم2233
بني سويف2133
المنيا2034
أسيوط2035
سوهاج2135
قنا2236
الأقصر2438
أسوان2439
أبوسمبل2339
الوادي الجديد 2436
شلاتين2534
أبو رماد2534
حلايب2633
رأس حدربة2633


برق ورعد وسيول.. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15

ارتفاع الأمواج والرياح السطحية شمالية غربية 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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