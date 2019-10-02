"يحيى أبو حاتم" لــ "الفجر": مليشيا الحوثي ما هي إلا فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني

علق مستشار وزير الدفاع اليمني العقيد الركن يحيى أبو حاتم، على حديث رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، بدعم الحرس الثوري لميليشيات الحوثي في اليمن.





وقال أبو حاتم في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بأن تصريح رئيس هيئة الأركان الإيرانية ليس بجديد، فإيران تعترف على الملأ بأنها تدعم مليشيا الحوثي، عسكرياً وسياسياً ولوجستياً، ومالياً وتدريباً وتسليحاً في كل المجالات.

وأضاف بأن مليشيا الحوثي الإيرانية ما هي إلا فصيل من فصائل الحرس الثوري الإيراني، التي تم انشائها خارج حدود إيران مثلها مثل الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان والجماعات الإرهابية هنا وهناك.

وأشار بأن هذا التصريح هو تصعيد من حدة التصريحات الإيرانية، للمنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لكي تضغط على المجتمع الدولي، لكي يتم الضغط على أمريكا للتراجع عن العقوبات الإقتصادية.

وأوضح بأن إيران تفتح سفارتها للحوثيين، وقد تم تعين لجماعة الحوثي سفير لديها، وبات الدعم الخفي للحوثي واضح.

وكان رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، قد أقر بدعم الحرس الثوري لميليشيات الحوثي في اليمن.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد أكد باقري في تصريحات لقناة "فونيكس" الصينية، أن "إيران مستمرة بدعم دول محور المقاومة وخاصة اليمن، حسب تعبيره.

وتزود إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي تعترضها باستمرار المملكة العربية السعودية.

يذكر أنه في 5 أغسطس، اعتبر مساعد شؤون العمليات في رئاسة الأركان الإيرانية، مهدي رباني، ميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق وانتشار ميليشيات إيران في سوريا، بأنها من نتائج تصدير الثورة.

وفي 27 يونيون، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، إن الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا.

كما أشاد رئيسي في كلمة بثت من على التلفزيون الإيراني، بنفوذ إيران في دول المنطقة، قائلاً: إذا كنا نقاتل بالأمس داخل حدودنا فإن حدودنا والامتداد الاستراتيجي لجبهة الثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن حتى إفريقيا.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قال بدوره في تصريحات في 30 مايور الماضي، إن إيران تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع.