"اعمل حسابك".. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
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تنشر بوابة الفجر، حالة الجو والأرصاد الجوية، في القاهرة والمحافظات، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الخريف، حيث يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 31
طنطا 23 31
دمنهور 23 30
الإسكندرية 24 30
بلطيم 22 29
مطروح 20 30
السلوم 20 31
سيوة 19 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 20 32
السويس 22 32
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 22 29
نخل 16 31
نويبع 26 32
طابا 21 30
كاترين 15 28
الطور 25 31
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 24 33
مرسى علم 26 32
الفيوم 22 33
بنى سويف 21 33
المنيا 20 34
أسيوط 20 35
سوهاج 21 35
قنا 22 36
الأقصر 24 38
أسوان 24 39
أبوسمبل 23 39
الوادى الجديد 24 36
شلاتين 25 34
ابو رماد 25 34
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33
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