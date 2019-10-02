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اليوم.. بدء فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
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اليوم.. بدء فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية
أرشيفية
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تبدأ فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، حيث يفتح أبوابه أمام الزائرين فى تمام الساعة الثانية ظهرا، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير فى التجمع الخامس.

يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 500 عارض، ويضم باقة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية ومنها على سبيل المثال المشغولات النحاسية، والصدف، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوى، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمى، والمنتجات الزجاجية، والخوص، والجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية التى يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية فى مختلف دول العالم، حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية على مستوى العالم فى هذا المجال، خصوصا فى مجال التحف الفرعونية والإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على التوسع و زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من أهم دعائم التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى.

وسيكون المعرض فرصة رائعة ليتعرف زواره على مختلف الفنون والصناعات المصرية التراثية العريقة واقتناء قطع فنية من المنتجات التراثية المتميزة.

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المزيد عن: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تراثنا الحرف اليدوية والتراثية الحرف اليدوية ‏
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