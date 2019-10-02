بعد الجونة السينمائي.. شاهد أحدث إطلالة لـ جميلة عوض في "أمستردام" (صور)

نشرت النجمة الشابة جميلة عوض مجموعة من أحدث صورها والتي التقطت في (أمستردام)، ذلك أثناء تكريمها كأفضل ممثلة عن مشاركتها في فيلم "الضيف".









ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة أكثر جمال ونعومة وتناغم حيث ارتدت فستان لونه مميز مصنوع من الدنتيل وبه تطرير مختلف كثيرا، مع مكياج ناعم وهادئ وتصيف شعر منسدل مما أبرز حمالها أثناء تسلمها جائزة التكريم.





فيما صرحت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها الشديدة بالنجاحات التي وصلت لها خلال الفترة الأخيرة، فقد حصدت الفنانة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الضيف"، في مهرجان "نيو فيجن" السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام.





جدير بالذكر أن الفنانة جميلة عوض تقدمت بالشكر لكل من ساهم في وصولها لهذا النجاح، حيث قالت "احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح فيلم الضيف، للوصول لتلك الجائزة، هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة".





كما أكدت عن عرفانها لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة، قائلة: "كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم، السيناريست نعومي، وطبعاً ماما وبابا، شكراً ليكم بجد".





وتدور أحداث فيلم "الضيف" حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض كل من النجوم خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك النجوم ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.





كما تنتمي الفنانة جميلة عوض لعائلة فنية وتعد هي أخر عنقود الموهوبين في عائلة "عوض" الفنية، بعد والدها المخرج الكبير عادل عوض، ووالدتها الفنانة راندا، وجدها الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض.



