أزمة الدفاع صداع في رأس ميتشو قبل مواجهة المقاصة

يقع الصربى ميلتون سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، في أزمة بسبب خط دفاع الفريق الأبيض قبل لقاء مصر المقاصة، فى الثامنة من مساء الغدٍ ، على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.





ويتطلع أبناء مية عقبة لاستكمال انتصاراته فى المنافسات المحلية بعدما افتتح النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى الجولة الأولى من منافسات البطولة.





وتأتي مشكلة خط دفاع الزمالك بسبب الإصابات التي تعرض لها الدفاع الأبيض، حيث تغرض كل من الثنائي محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش، خلال الفترة الأخيرة، من اصابتين متتاليتين وضعت ميتشو في موقف صعب؟





وكان يعاني محمد عبد الغنى من شد فى العضلة الخلفية قبل أن يتعافى منها مؤخرًا ويعود للانتظام فى التدريبات الجماعية، بينما أُصُيب الونش فى العضلة الضامة التى لحقت به فى تدريب السبت الماضى، الذى خاضه الفريق الأبيض على استاد برج العرب.



وعاد عبد الغنى والونش إلى تدريبات الفريق الجماعية، إلا أن ميتشو يخشى المجازفة بأحدهما فى مواجهة الفريق الفيومى، لذلك يدرس ميتشو الدفع بوجه جديد فى الخط الخلفى أمام الفريق الفيومى، ويقع الإختيار علي محمد عبد السلام ليكون بجانب محمود علاء للمرة الأولي في ولاية الصربي.







