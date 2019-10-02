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ريفيربليت يحسم السوبر كلاسيكو بهدفين في شباك بوكا جونيورز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
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ريفيربليت يحسم السوبر كلاسيكو بهدفين في شباك بوكا جونيورز
بوكا جونيورز وريفربلايت
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أحمد عصام
 
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نجح فريق ريفيربليت في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بوكا جونيورز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وسجل بوري هدف ريفيربليت الاول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، وعزز فيرنانديز النتيجة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني في المباراة.

وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 23:من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.
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