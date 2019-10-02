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تعرف علي سبب غياب حسام غالي عن دكة بلادء الجونة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
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تعرف علي سبب غياب حسام غالي عن دكة بلادء الجونة
غالي
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السيد على
 
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كشف نادر شوقي، مسئول التعاقدات بنادي الجونة أنه تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي عن جلوس حسام غالي مدير الكرة بالفريق في المدرجات وليس على دكة البدلاء. 

وقال نادر شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة : "نتعامل مثل ما يحدث في أوروبا وهناك لا يجلس مدير الكرة على مقاعد البدلاء ويتابع المباريات من المدرجات وتكون الرؤية أوضح له في العديد من الأمور".

وخسر الجونة أول مباراتين في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري 0-1 في المباراتين،.

وتحدث مدير التعاقدات عن هذا قائلاً: "هذا الأمر لا يقلقنا.. الموسم ما زال طويلاً.. ونعرف أهدافنا جيداً وسنحققها في نهاية الموسم ".
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