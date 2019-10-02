تعرف علي سبب غياب حسام غالي عن دكة بلادء الجونة
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
Advertisements
السيد على
Advertisements
Advertisements
كشف نادر شوقي، مسئول التعاقدات بنادي الجونة أنه تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي عن جلوس حسام غالي مدير الكرة بالفريق في المدرجات وليس على دكة البدلاء.
وقال نادر شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة : "نتعامل مثل ما يحدث في أوروبا وهناك لا يجلس مدير الكرة على مقاعد البدلاء ويتابع المباريات من المدرجات وتكون الرؤية أوضح له في العديد من الأمور".
وخسر الجونة أول مباراتين في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري 0-1 في المباراتين،.
وتحدث مدير التعاقدات عن هذا قائلاً: "هذا الأمر لا يقلقنا.. الموسم ما زال طويلاً.. ونعرف أهدافنا جيداً وسنحققها في نهاية الموسم ".
Advertisements
- حسام غالي يوقع للأهلي اليوم
- سر عدم ثورة حسام غالي على "البدري" دكة الأهلي
- عاجل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة عن حسام غالي والأهلي
- عاجل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة عن مباراة اعتزال عماد متعب
- حسام غالي يكشف سر اختيار الجونة
- حسام غالي مديرا للكرة في الجونة "ببلاش"
- حسام غالي في الأهلي لحل أزمة المعارين
- تجديد عقد حسام غالي مديرا للكرة بنادي الجونة
- الجونة يحفز لاعبيه للفوز على الزمالك بالدوري
المزيد عن: حسام غالي الدوري المصري الجونةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر