عالم أزهري: مروجو الشائعات لا يستحقون شرف المواطنة (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
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نعيم يوسف
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قال الشيخ أحمد كريمة، العالم الأزهري، إن جريمة نشر الشائعات هي جرييمة منكرة أدانها الله في كتابه، خاصة إذا تسببت في إلحاق الضرر بالوطن ومؤسساته وعلى رأسها الجيش والشرطة، لافتا إلى أن مروجي الشائعات وصفهم الله بأنهم "منافقون"، و"المرجفون"، و"الذين في قلوبهم مرض".
وأضاف "كريمة"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مروجي الشائعات لا يستحقون شرف المواطنة، وقد حكم الله عليهم بأنهم " مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا".
وتابع العالم الأزهري، أن مثل هؤلاء تنفذ فيهم عقوبة التعذير لإلحاقهم الضرر بالمجتمع وإضعافه أمام الأعداء، وهي جريمة منكرة، وقال النبي "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع"، ومن يروج الأكاذيب قلبه خرب.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، تتعرض في الفترة الأخيرة لهجوم شديد من الشائعات والأكاذيب، خاصة بعد الضجة التي أثارها المقاول والفنان الهارب محمد علي، وهجومه على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعائلته.
وظهر المقاول الهارب فجأة خلال الأسابيع الماضية، ونشر العديد من مقاطع الفيديو التي زعم فيها أنه له أموال لدى الجيش حيث كان يعمل في العديد من المشاريع تحت إشراف الهيئة الهنسية بالقوات المسلحة، وقد لاقت مقاطع الفيديو التي نشرها رواجا كبيرا من خلال قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدة لهم، وخاصة قنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، وحاولوا الدعوة للتظاهر ضد الدولة إلا أن الشعب لم يستجب لهم.
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