القومية للموسيقى العربية تحتفل بالذكرى 46 لنصر أكتوبر.. الأحد

تحتفل الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايستروحازم القصبجى، بالذكرى الـ 46 لانتصارات 6 أكتوبر، وذلك فى الثامنة من مساءً الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقي العربية.





يتضمن البرنامج باقة متميزة من أشهرالأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنيين والتي شكلت جزءا من وجدان الشعب المصري منها: «حماة الوطن، خلي السلاح صاحي، يا أغلى اسم، مصر أم الدنيا، عندك بحرية، تعظيم سلام، مصر تتحدث عن نفسها، كل أخ عربي أخي والوطن الأكبر»، أداء كلا من أشرف وليد، وأحمد سعيد، ومحمد طارق، وريم حمدى، ومى حسن، وآيات فاروق.





وينظم معهد الموسيقي العربية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب، باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.