ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القومية للموسيقى العربية تحتفل بالذكرى 46 لنصر أكتوبر.. الأحد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
Advertisements
القومية للموسيقى العربية تحتفل بالذكرى 46 لنصر أكتوبر.. الأحد
القومية للموسيقى العربية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تحتفل الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايستروحازم القصبجى، بالذكرى الـ 46 لانتصارات 6 أكتوبر، وذلك فى الثامنة من مساءً الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج باقة متميزة من أشهرالأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنيين والتي شكلت جزءا من وجدان الشعب المصري منها: «حماة الوطن، خلي السلاح صاحي، يا أغلى اسم، مصر أم الدنيا، عندك بحرية، تعظيم سلام، مصر تتحدث عن نفسها، كل أخ عربي أخي والوطن الأكبر»، أداء كلا من أشرف وليد، وأحمد سعيد، ومحمد طارق، وريم حمدى،  ومى حسن، وآيات فاروق.

وينظم معهد الموسيقي العربية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب، باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.

 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر القومية للموسيقى العربية الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار القومية للموسيقى العربية أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status