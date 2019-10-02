مكالمة مسربة لإخواني هارب يدعو للسخرية من الرئيس.. و"الإبراشي" يرد (فيديو)

بث برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E" الفضائية، تسريبا صوتيا للهارب بهجت صابر، يكشف طريقة صناعة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويبدو في التسجيل المسرب من مكالمة هاتفية، أن "صابر" يحاول إقناع شخص أخر، بعمل برنامج ساخر للسخرية من شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لو لم يظهر وجهه في التسجيل، إلا أن الشخص الآخر يرفض.





من جانبه، علق الإعلامي وائل الإبراشي، على التسريب قائلا إن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها يعتقدون أنه بالشتيمة والسخرية سوف تسقط هيبة الرئيس، إلا أنهم مخطئون لأن هيبة الرئيس لا تسقط إلا بفقدان شعبيته.





الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول والهارب محمد علي، ودعوته للتظاهر، لتحريض الناس على التظاهر والإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة منهم للعودة للحكم مرة أخرى، إلا أن الشعب لم يستجب لدعواتهم.





وبينما فشلت دعاوى الإخوان والمقاول الهارب للحشد للتظاهر يوم الجمعة الماضي، احتشد في نفس اليوم الآلاف من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المنصة دعما له في الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.



