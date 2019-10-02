مكالمة مسربة لإخواني هارب يدعو للسخرية من الرئيس.. و"الإبراشي" يرد (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
بث برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E" الفضائية، تسريبا صوتيا للهارب بهجت صابر، يكشف طريقة صناعة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدو في التسجيل المسرب من مكالمة هاتفية، أن "صابر" يحاول إقناع شخص أخر، بعمل برنامج ساخر للسخرية من شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لو لم يظهر وجهه في التسجيل، إلا أن الشخص الآخر يرفض.
من جانبه، علق الإعلامي وائل الإبراشي، على التسريب قائلا إن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها يعتقدون أنه بالشتيمة والسخرية سوف تسقط هيبة الرئيس، إلا أنهم مخطئون لأن هيبة الرئيس لا تسقط إلا بفقدان شعبيته.
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول والهارب محمد علي، ودعوته للتظاهر، لتحريض الناس على التظاهر والإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة منهم للعودة للحكم مرة أخرى، إلا أن الشعب لم يستجب لدعواتهم.
وبينما فشلت دعاوى الإخوان والمقاول الهارب للحشد للتظاهر يوم الجمعة الماضي، احتشد في نفس اليوم الآلاف من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المنصة دعما له في الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.
وعقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمر لا يستحق، وأنه يثق في وعي الشعب المصري، وإدراكه لما يحدث، مشددا على أنه لو طلب من الشعب التظاهر سوف يخرج الملايين من مؤيديه.
Advertisements
- مصر تحبس أنفاسها.. اليوم: مظاهرات ضد اتفاقية "تيران وصنافير"
- قيادي إخواني يكشف تفاصيل وثيقة إخوانية هدفها استغلال "الغلابة"
- عماد الدين حسين: مصر تحتاج إلى إعلام قوي وسريع يرد على الشائعات
- أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 26-9-2019
- "شعبية السيسي تُسقط الخونة".. كيف أربك الشعب المصري الجزيرة والإخوان؟
- وائل الإبراشي يكشف الأماكن التي يعيش فيها قادة الإخوان بالخارج (فيديو)
- فريدة الشوباشي: "الإساءة اللي ألحقها الإخوان بالإسلام معملهاش حد قبل كدا"
- بعد توجيهات الرئيس.."التموين" تزف خبر سار للمواطنين عن الخبز
- عاجل.. تسريب جديد لقيادي إخواني يصف الشعب المصري بألفاظ خارجة (فيديو)
- تعليق "الإبراشي" على فشل دعوة التظاهر الثالثة عصرا "الدولة ستستفيد"
المزيد عن: مكالمة مسربة جماعة الإخوان ا السيسي الأمم المتحده أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر