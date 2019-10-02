شاهد.. رسائل أحمد صلاح حسني لياسمين عبدالعزيز وياسمين صبري (فيديو)

صرح الفنان أحمد صلاح حسني خلال لقائه ببرنامج (Arab wood) المذاع علي قناة روتانا مصرية، بعض التصريحات والرسائل الخاصة التي وجهها لكل من النجمتين ياسمين عبدالعزيز وياسمين صبري، ذلك بعد التعغون الفني الذي جمعه بكلتا النجمتين.

ووجه أحمد صلاح حسني، رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز تضمنت أنها من أجدع الشخصيات التي تعامل معها في حياته مضيفاً أنها ممثلة قوية جداً وقامت بمجهود رهيب أدي لنجاح مسلسل "لأخر نفس" المسلسل الذي جمعها فنيا، حيث ان المسلسل حاز علي إعجاب الكثير من الجماهير كما أن ردود الأفعال التي تلقاها حول المسلسل ككل كلنت جميعها إيجابية.





مسلسل "لأخر نفس" تم عرضه في دراما رمضان (2019) ودارت أحداثه في اظار درامي مشوق حول إموأة قتل زوجها في ظروف غامضة وكان يعمل ضابط، ثم تعرض أولادها للخطف وتصدم بعدد من الخقائق غي خياة زوجها والتي لم تكن تعلم عنها شئ، المسلسل من إخراج حسام علي، ومن تأليف عبدالله حسن، شارك في البطولة كلاً من النجوم ياسمين عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، أحمد العرضي، فتحس عبدالوهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، محمد عز، ثراء جبيل، إسماعيل شرف.





أما عن النجمة ياسمين صبري قال الفنان أحمد صلاح حسني أنه سعد بالعمل معها وأنها من الشخصيات الجميلة والذين كسبهم كأصدقاء، مضيفاً أنه سعيد جدا بنحاح مسلسل حكايتي الذي جمعها سوياً كعمل فني، وأن نجاح مسلسل حةايتي هو مجاخ لكامل فريق العمل، وأن سر نجاح مسلسل حكايتي هو الحب الذي جمع فريق ابعظل في الكواليس.





جدير بالذكر أن مسلسل "حكايتي" تم إنتاجه هذا العام وعُرض في السباق الرمضاني، تم تصوير الكثير من أحداثه في محافظة الإسكندرية، قدم المسلسل في قااب درامي رومامسي اجتماعي حول فتاة تموت والدتها ما يدفعها للدخول في مشكلات عديدة مع أهل أبيها وتهرب منهم لمحافظة أخري وترفض الزواج من ابن عمها وتتصارع الأحداث بشكل شيق.