سمن علي عسل.. مرتضي منصور: محدش يقدر يوقعني في تركي آل الشيخ
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:57 ص
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السيد على
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أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع الايقاع بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه للمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق، عقب مساندة الأخير لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التجاوزات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وكشف رئيس الأبيض، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "محدش يقدر يوقع بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، هو يعلم جيدًا ما قلته في حق الخطيب، والتغريدة ليس لها أي علاقة بي"
وتابع المستشار مرتضي منصور: "التغريدة سببها التجاوزات التي يتعرض لها محمود الخطيب على الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي".
وأكد رئيس القلعة البيضاء: "تركي آل الشيخ كان بيعزي الخطيب، ولن يتغير في موقفه ضدك، وأنتم السبب الرئيسي في تركه مصر رغم انه يحب مصر مثل السعودية".
وإستطرد منصور : "محمود الخطيب أعظم لاعب في مصر، اللى هيحترمنا هنحترمه وهنشيله فوق دماغنا غير كدة لا ".
الجدير بالذكر أن "آل الشيخ" ساند الخطيب بعد التجاوزات التي تعرض لها مؤخرًا وقال عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.
وتابع آل الشيخ: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".
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