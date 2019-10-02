بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:44 ص
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أحمد عصام
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نجح فريق ريفيربليت في تسجيل هدفا مبكرا في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.
وسجل رفائيل بوري هدف ريفيربليت المبكر عن طريق ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الڤار في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وبداية المباراة.
وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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