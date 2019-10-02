بالفيديو.. ريفيربليت يسجل هدفا مبكرا في شباك بوكا جونيورز

نجح فريق ريفيربليت في تسجيل هدفا مبكرا في شباك فريق بوكا جونيورز في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المونيمونتال ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.





وسجل رفائيل بوري هدف ريفيربليت المبكر عن طريق ركلة جزاء بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الڤار في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وبداية المباراة.



