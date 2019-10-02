مي عمر: لا أسعى لتقديم البطولة المطلقة.. وأنوي تقديم فيلم سينمائي للأطفال

صرحت الفنانة الشابة "مي عمر" من خلال لقائها بالبرنامج الفني "Arab wood" المذاع علي فضائية روتانا سينما، أنها لاتسعي لتقديم البطولة النطقلة في الأعمال التي تقدمها في الدراما التليفزيونية والسينما دون اقتناعها بالنص والسناريو والحوار والقيمة الفنية للعمل ككل للمشروع الفني الذي تقدمه.

علي جانب آخر فان فليمها السينمائي الأخير توقف عن التصوير والذي كانت تجتمع في بطولته مع النجم التونسي ظافر العابدين، وكانت صورت بعض مشاهد الفيلم في دبي، وخصصت للفيلم ميزانية إنتاحية ضخمة، وكان يقدم بشكل مختلف.





إشارت مي عمر ملامحها الطفولية وارتباطها بالاطفال خصوصا بعد إنجازها لطفلتها الثانية "سيلين" يجعلها تفكر فيعمل فني مخصص للأطفال، وهناك احتمال كبير لتقديم فيلم سينمائي قريب موجهه للأطفال.





يذكر أن أخر ظهور إعلامي لها جاء من خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي تم إنعقاده في الفترة من التاسع عشر من سبتمبر ااماضي وانتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، وظهرت برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وظهرت ظوال أيام المهرجان بإطلالت مميزك وأنيقة، شارك هذه الدورة عدداً كبيراً من نجوم ونجمات الفن والسينما والدراما والإعلام في مصر والوطن العربي.





وكانت أول بطولة حقيقة لمي عمر من خلال مشاركتها في مسلسلس "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان حيث قدمت دور شهد حبيبته وزوجته، وتميز الدور بالرومانسية وحققت انتشار جماهيري من خلاله وعرفها الجمهور، المسلسل من تأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، ومن إخراج محمد سامي، تم إنتاجه عام ( 2016) وعُرض في الماراثون الرمضاني، شارك في بطولته كلاً من النحوم محمد رمضام، مي عمر، ياسمين صبري، نسرين أمين، روجينا، أحمد عبدالله محمود، ريم مصطفي، عمر حسن يوسف.