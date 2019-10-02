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عاجل.. الرئيس الأمريكي: أتعرض لمحاولة انقلاب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
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عاجل.. الرئيس الأمريكي: أتعرض لمحاولة انقلاب
ترامب
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أعلن اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضه لمحاولة انقلاب بعزله والاستيلاء على السلطة.

وكتب ترامب تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، قائلاً: "بينما أتعلم أكثر فأكثر كل يوم ، توصلت إلى استنتاج مفاده أن ما يحدث ليس محاكمة ، إنه انقلاب يهدف إلى الاستيلاء على سلطة الشعب، وصوتهم، وحرياتهم، وتعديلهم الثاني، والدين، والجيش، وحائط الحدود، وحقوقهم التي وهبها الله كمواطن للولايات المتحدة الأمريكية!".

كان البيت الأبيض، نشر تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو ما تسبب في بدء مجلس النواب إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي.

في المكالمة طلب ترمب من نظيره الأوكراني التحقيق فيما إذا كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق أوقف تحقيقا مع شركة يعمل فيها ابنه.

وقال ترمب خلال المكالمة: "يتفاخر بايدن بأنه أوقف التحقيق، فإذا كان يمكنك النظر في ذلك... يبدو أمرا رهيبا بالنسبة لي".

جاء هذا الاتصال الهاتفي بعدما أمر ترمب حكومة بلاده بتجميد مساعدات أمريكية إلى أوكرانيا بنحو 391 مليون دولار.
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