عاجل.. الرئيس الأمريكي: أتعرض لمحاولة انقلاب

في المكالمة طلب ترمب من نظيره الأوكراني التحقيق فيما إذا كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق أوقف تحقيقا مع شركة يعمل فيها ابنه.

وقال ترمب خلال المكالمة: "يتفاخر بايدن بأنه أوقف التحقيق، فإذا كان يمكنك النظر في ذلك... يبدو أمرا رهيبا بالنسبة لي".





جاء هذا الاتصال الهاتفي بعدما أمر ترمب حكومة بلاده بتجميد مساعدات أمريكية إلى أوكرانيا بنحو 391 مليون دولار.