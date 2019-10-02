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تعرف على رسالة دوللي شاهين لمتابعيها على "فيسبوك"

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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تعرف على رسالة دوللي شاهين لمتابعيها على فيسبوك
دوللي شاهين
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نشرت الفنانة دوللي شاهين منشور جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت " لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن، أنا مش مرتبطة ولا في اي علاقة حب، ولا عندي مدير أعمال، ارتاحوا ربنا يهدكم".


حيث أوضحت من خلال رسالتها هذه حقيقة ارتباطها بعد أن كانت هناك بعض الشائعات خول ارتباطها بشخص ما دون توضيح اية تفاصيل.

يذكر ان الفنانة دوللي شاهين شاركت مؤخرا بأحدث أغانيها السنحل والتي تحظل عنوان "الحاجة دعيالك" وهي من ألحان توما وتوزيه أشرف البرنس، والكلمات للمؤلف شفيق كارم، كما انها حققت نجاح ونشب مشاهدة علي موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة.


وعلي صعيد آخر تستعد المظربة دوولي شاهين بتحضير أحدث أغانيها، والتي تتعاون فيها مع المؤلف علاء مناع، والتلحين للملحن أحمد البرازيلي، وأكدت ان هذه الأغنية تحمل شكلي غنائي وموسيقي مختلف ومميز.


قدمت المطربة دوللي شاهين في موسم الصيف حفل غنتئي كبير تم إقامته بمنظقة العين السخنة، وغنت لأ أشهر أغانيها "أنا زي اي بنت" "نظراته".



كما طرحت اامطربة دوللي شاهين العام الماضي ألبوم(سندريلا) والذي تضمن عشرة أغنيات (سنة سعيدة، حبيبي غير، بنت شرقية، حلوة عربية، خالة هاصة، لو علي الفراق، بابا، يا حبيبتي يا أمي نظراته)،وحقق الألبوم نحاخ علي مستوي فئات الشباب.

تعرف على رسالة دوللي شاهين لمتابعيها على "فيسبوك"
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