شووت Superclásico بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر رابط ماتش MATCH BOCA يلا شوت PLUS رابط سريع LIVE NOW

KOORA STAR، يستعد جمهور كرة القدم فى العالم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.





Koora Online موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز فى ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوس





يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش, Koora Goal.





KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز





ينقل لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت فى نصف نهائي كأ ليبرتادوس على قناة بي أن سبورت 1 beIN Sport HD 1 بتعليق المميز التونسي رؤوف خليف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.





KOORA STAR شاهد لقاء ريفر بليت وبوكا جونيورز، وكان ريفر بليت توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز. فى مباراة كان بها أحداث شغب، مما تسبب في نقل المباراة إلى العاصمة الإسبانية مدريد رابط أونلاين لمشاهدة اللقاء Koora Star.





وهناك استعداد الجهات الأمنية في دولة الأرجنتين على أعلى مستوى، من أجل تأمين مباراتي الذهاب والإياب وتفادي أي أحداث شغب سواء من الطرف الأول أو حتى من الطرف الثاني.