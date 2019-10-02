قبل مواجهة إنتر ميلان.. فالفيردي يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لجمهور البارسا

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن مواجهة فريق إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا ستكون معقدة للغاية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فالفيردي يجهز مفاجأة من العيار الثقيل، حول تشكيل البارسا المتوقعة ضد إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وكشفت الصحيفة المهتمة بأخبار البارسا، أن النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، سوف يقود تشكيل برشلونة ضد الإنتر، مشيرة إلى انه خاض تدريبات برشلونة بشكل كامل، كما أنه تواجد في قائمة الفريق الرسمية التي ستخوض مباراة برشلونة والإنتر.





وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن البرغوث الأرجنتيني قد استعاد كامل جاهزيته البدنية ولن يكون هناك أي مشكلة بالاعتماد عليه منذ الدقيقة الأولى في هذه المباراة القوية.





ومن الجدير بالذكر انه جاءت التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة الإنتر، بحسب ما ذكرته الصحيفة على النحو التالي :





حراسة المرمى: أدريه تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.



