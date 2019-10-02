متحدث البرلمان: هناك فرق سرعات بين أداء السيسي والوزراء.. وآن الأوان لهم (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
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كساب أحمد
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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المواطنين سمعوا كثيرًا عن تحسن الوضع الاقتصادي، وانخفاض حجم التضخم، وزيادة معدل التنمية، دون أن يشعروا بهذه الأمور بصورة حقيقية، معقبًا: "آن الأوان أن تتحول هذه العناوين من وسائل الإعلام، إلى واقع يعيشه الناس".
ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بالعمل بكل جد وتفاني، مشددًا على ضرورة عدم كون الحكومة مُصدرة لبعض المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الأداء البطيء لبعض الوزراء، معقبًا: "الرئيس يتحمل فواتير الأداء البطيء لبعض الوزراء، هناك فرق سرعات كبير بين أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأداء بعض الوزراء والمحافظين".
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال أكد اليوم بأن المجلس لن يتوارى عن إستخدام كل أدواته الرقابية، متابعًا: "كنا ننحي استخدام الإستجوابات جانبًا، لكي نكون معاون للحكومة، وإصلاح أداء الحكومة بشكل أو بآخر خلال الفترة السابقة، لكن آن الأوان لتفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطن".
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، أن إستجواب أي وزير أو مسؤول في الحكومة، سيحدث طالما اكتملت شروط الإستجواب الإجرائية والضمنية.
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