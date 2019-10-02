ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صحيفة سعودية: الهلال يهدم سد قطر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
Advertisements
صحيفة سعودية: الهلال يهدم سد قطر
الهلال والسد
Advertisements
طباعة
ماهر عبى حلمي
 
Advertisements
نشرت صحيفة الرياضية السعودية غلافها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان" الهلال يهدم سد قطر" وذالك بعد اكتساح نادي الهلال نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد ليقترب الزعيم من بلوغ المباراة النهائية الثالثة في 5 أعوام.

ونجح نادي الهلال في العودة للنتيجة بعد ما تأخر بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45 وسجل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.


ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي السد مباراة الهلال والسد الهلال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status