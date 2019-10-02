صحيفة سعودية: الهلال يهدم سد قطر

نشرت صحيفة الرياضية السعودية غلافها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان" الهلال يهدم سد قطر" وذالك بعد اكتساح نادي الهلال نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد ليقترب الزعيم من بلوغ المباراة النهائية الثالثة في 5 أعوام.





ونجح نادي الهلال في العودة للنتيجة بعد ما تأخر بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45 وسجل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.









ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.