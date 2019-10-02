الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكشف عن التعداد الأخير لسكان مصر

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مصر من أقدم الدول في العصر الحديث في إجراء التعداد السكاني، لافتَا إلى أن أول تعددا سكاني حدث في مصر كان في عام 1882، ثم انتظمت مصر في إجراء التعداد السكاني كل 10 سنوات بشكل منتظم.





وتابع "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن أول تعداد إلكتروني للسكان في مصر حدث في عام 2017، كشف أن حجم سكان مصر وصل لـ94.8 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يستطيع تحديد عدد سكان مصر، بعد إجراء التعداد السكاني من خلال إحتساب الفرق بين الموالد والوفيات، فعلى يسبل المثال المؤشرات تؤكد أن تعدد سكان مصر وصل الآن لـ99.4 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد سكان مصر زاد في عامين ونصف 4.6 مليون نسمة، أي حجم دولة صغيرة.





ولفت إلى أن متوسط زيادة السكانية في مصر يقدر بـ1.9 مليون نسمة كل عام، مشيرًا إلى المواطن لكي يشعر بتحسن المعيشة، لابد أن يكون النمو الإقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني، ومعدل النمو الحالي يقارب ثلاثة أضعاف النمو السكانية الآن، وهذا مؤشر على إمكانية شعور المواطن بعوائد التنمية، لكن إذا حدثت زيادة في معدل النمو عن الوقت الرهن، فمن الصعب أن يشعر المواطن بالتنمية.



