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وزير الخارجية السعودي: دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران.. وهذا كان ردنا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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وزير الخارجية السعودي: دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران.. وهذا كان ردنا
عادل الجبير
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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق.

وأضاف "الجبير"، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، مضيفا: أعيد التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ووجه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية رسالة إلى إيران قائلاً: أوقفوا دعمكم للإرهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية وتصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب.

وأكمل: المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره، مشيرا إلى أنه إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية.
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