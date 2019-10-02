وزير الخارجية السعودي: دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران.. وهذا كان ردنا
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق.
وأضاف "الجبير"، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، مضيفا: أعيد التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ووجه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية رسالة إلى إيران قائلاً: أوقفوا دعمكم للإرهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية وتصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب.
وأكمل: المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره، مشيرا إلى أنه إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية.
Advertisements
- البحرين: إيران الخطر الحقيقي على المنطقة
- الجبير: المملكة لا تريد حرباً مع إيران العدوانية
- الجبير: العلاقة المتينة بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة
- الجبير ينشر سلسلة تغريدات عن علاقة المملكة بالإمارات.. ويؤكد: "هذا السبيل الوحيد أمام اليمنيين"
- الجبير: لن نألو جهدًا حتى يسود الاستقرار والأمن فى أرجاء اليمن
- الجبير: نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران
- الجبير: محققين من الأمم المتحدة ودول آخرى يشاركون في تحقيقات هجوم أرامكو
المزيد عن: وزير خارجية السعودي عادل الجبير أرامكو أخبار السعوديةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر