"تسريبات للركب".. فضائح بالجملة للإخوان ملخص التوك شو الثلاثاء

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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



"الأرصاد" تحذر من طقس نهاية الأسبوع

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار الجوي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، موضحًا أن فصل الخريف بدأ منذ 23 سبتمبر الماضي.

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الهيئة القومية للأنفاق تعلن موعد الانتهاء من الخط الثالث للمترو

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه خلال شهر يونيو الماضي تم افتتاح 3 محطات بالخط الثالث لمترو الإنفاق، وسيتم افتتاح محطة هيلوبيس خلال الشهر الجاري، وهي أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط، بمساحة 5 فدان، وهي محطة متكاملة تطل على 12 شارع، منوهًا إلى أنه خلال ديسمبر المقبل سيتم افتتاح محطتي عدلي منصور وهشام بركات ضمن الخط الثالث للمترو، وفي إبريل المقبل سيتم افتتاح 4 محطات أخرين وصولًا لمحطة عدلي منصور، والتي تربط الطريق الدائري بالخط الثالث للمترو، بالقطار الكهربائي الذي سيصل للعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الانتهاء من الـ 35 محطة التابع للخطة الثالث للمترو بالكامل خلال 2022.

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قيادي إخواني في تسريب جديد: "الإخوان خونة وشوية زبالة.. ولازم نهرب" (فيديو)

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تسريبا صوتيا للقيادي الإخواني أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك، يفضح مخططاتهم لإشاعة الفوضى في مصر، واستهداف سيارات القضاة.

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تسريب صوتي يكشف إحباط الجماعة الإرهابية وندمهم على استخدام الهارب محمد علي (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا للإخواني محمد سودان، مع أحد عناصر التنظيم بتركيا، والذي يكشف عن ندم استخدام التنظيم للمقاول الهارب محمد علي.

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"التموين" تكشف عن الإجراءات الجديدة للبطاقات بعد توجيهات الرئيس السيسي (فيديو)

وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم صرف التموين والخبز، ولن يتم إيقاف البطاقات خلال فترة التظلم، لافتًا إلى أنه يتم الرد على المواطن في خلال 15 يوم سواء بقبول التظلم أو الرفض.

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رئيس السكة الحديد: لا زيادة في تعريفة الركوب إلا في الحالة

ونوه بأن السكة الحديد هى أرخص وسيلة نقل على مستوى الجمهورية، ولا توجد زيادة في تعريفة الركوب إلا بعد تحسين الخدمة.

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أحمد موسي يخترق جروب "مكملين": الموضوع خلص (فيديو)

وقال "موسى"، إنه قام باختراق أحد الجروبات "مكملين" التي تدعو لحشد المواطنين ضد الدولة المصرية.

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"التموين" تحدد موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقة (فيديو)

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين عن إضافة من 6 إلى 8 ملايين مولود على بطاقة التموين، فور توافر الموارد المالية، موضحا أنه من المرجح إضافة المواليد خلال العام الجاري.

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"الإبراشي" يذيع تسريبًا لـ"إخواني" يتفق مع إحدى الفتيات على إقامة علاقة جنسية (فيديو)

نشر الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، تسريبًا لبهجت صابر قائد مليشيات الإخوان في نيويورك، وهو يتفق على إقامة علاقة جنسية.

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