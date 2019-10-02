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نشرة الفجر الرياضي: رقبة زيدان في خطر.. وبرشلونة يحدد خليفة سواريز.. الهلال يهين السد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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نشرة الفجر الرياضي: رقبة زيدان في خطر.. وبرشلونة يحدد خليفة سواريز.. الهلال يهين السد
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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