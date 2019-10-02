بعد وفاة طالبة.. إعلامية تنصح المواطنين بوضع الموبايل في الثلاجة (فيديو)

استاءت الإعلامية خلود زهران، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" بالاشتراك مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، من خبر وفاة طالبة بسبب إنفجار الموبايل أسفل رأسها أثناء النوم.





وطالبت "خلود"، المشاهدين بوضع الهاتف الذكي في الثلاجة عند ارتفاع درجة حرارته، لحمايته من الانفجار، مما أثار ضحك الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "دا كلام علمي، ولا إجتهاد، إحنا بنخاطب مشاهد، الثلاجة بنحط فيها الأكل مش حاجة تانية"، فردت عليه قائلة: "عادي، طب عارف لما الموبايل بيقع عليه مياه، بنحطه في الأرز يوم كامل، لأن الأرز بيسحب الرطوبة".





من جانبه قال الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، أن وفاة طالبة بسبب انفجار هاتف أثناء النوم مفزع ومؤلم، لافتَا إلى أن سبب انفجار الهاتف الذكي يكون بسبب تركه على الشاحن، وفي نفس الوقت ترك الواي فاي مفتوح.





وأوضح أن ارتفاع درجة حرارة الموبيل قد تمهد لانفجاره، وهذا الأمر يحدث من وجود تحميل زائد على دائرة الباور، والمعالج، مما يؤدي إلى إنتفاخ البطارية داخليًا.



